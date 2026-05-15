HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, bazı seraların zarar gördüğü görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası, Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, yağmur ve fırtına etkili oldu. İlçenin bazı mahallelerinde kuvvetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu. İlçedeki bazı seraların ise kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gördüğü görüldü.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Fırtına, Çatılar Uçtu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?