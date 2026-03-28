Hakkari'de Heyelan İncelemesi
Hakkari'de Heyelan İncelemesi

28.03.2026 17:00
Vali Taşyapan, Yüksekova-Hakkari yolundaki heyelan sonrası incelemelerde bulundu ve güvenlik önlemleri aldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, önceki gün heyelan oluşan Yüksekova-Hakkari kara yolunda incelemelerde bulundu.

Vali Taşyapan, heyelan nedeniyle araç geçişlerinin kontrollü sağlandığı yolda yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Yolda alınan önlemlerle ilgili Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ile görüşen Taşyapan, basın mensuplarına, heyelanın yeni köprü ve tünellerin bulunduğu güzergahta meydana geldiğini söyledi.

Heyelan riski nedeniyle yolun 22.00 ile 06.00 saatleri arasında kapatıldığını anımsatan Taşyapan, şunları kaydetti:

"Çalışmalar birkaç gün daha sürecek. Risklerin tamamen ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Gün içinde kontrollü ulaşım sağlanıyor. Ekiplerimizin çalışma durumuna göre yolu zaman zaman kısa süreli açıp kapatıyoruz. Yoğunluğu azalttıktan sonra tekrar müdahaleye devam ediyoruz. Bu tedbirler tamamen vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Emniyet, jandarma ve teknik ekiplerimiz bölgede gerekli tüm önlemleri almış durumda. Çalışmalar tamamlandığında yol daha güvenli hale gelecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

