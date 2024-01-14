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Hakkari'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Hakkari'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Hakkari'de etkisini sürdüren kar nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelindeki eğitim kurumlarının yarın kapalı olacağı duyuruldu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Hakkari\'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
14.01.2024 - 19:32,
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Hakkari'de etkisini sürdüren kar nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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