Hakkari'de 26 gönüllü öğretmenden oluşan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyeleri, olası afetlerde görev almak için AFAD personelinden aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştiriyor.

Kentte, eğitim kurumlarında afetlere hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması amacıyla oluşturulan MEB AKUB ekibindeki öğretmenler, olası afetlere karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Görev yaptıkları okullarda öğrencilere afet bilinci ve ilk yardım konularında da eğitim veren öğretmenler, derslerin ardından arama kurtarma ve barınma çalışmalarında görev alabilmek için çeşitli eğitimlere katılıyor.

Bu kapsamda AFAD İl Müdürlüğü personelinden "Afetlerde Acil Barınma Hafif Düzey Akreditasyon Eğitimi" alan 26 öğretmen, afetlerde barınma hizmetlerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Teorik eğitimin ardından Otluca köyündeki AFAD İl Müdürlüğüne ait eğitim sahasında uygulamalı sınava giren öğretmenler, sınavda elde ettikleri başarı sonrası AFAD tarafından akredite edildi.

MEB AKUB üyelerinden beden eğitimi öğretmeni Birsen Yıldırım, AA muhabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde beden eğitimi öğretmeni Gökhan Erdem'in liderliğinde MEB AKUB ekibinin kurulduğunu söyledi.

Olası afetlere karşı ilk yardım ve afetlere hazırlık eğitimleri aldıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Başka eğitimler de aldık. Kendimizi daha da geliştirmek istedik. Bu konuda eğitim seviyemizi biraz daha yükseğe çıkarmaya başladık. Afetlerde temel barınma eğitimi aldık. Şu an çadırlarımızı kurduk, sınava tabi tutuluyoruz. Sınavdan geçersek üst seviyeye geçeceğiz. Bu eğitimden sonra arama kurtarma akreditasyonu var. İnşallah ona da akredite olacağız. Eğitimin içindeyiz, bir gelecek yetiştiriyoruz. Afetlere de hazırlıklı olmamız lazım. Bu eğitimlerimize devam edeceğiz. MEB AKUB olarak afetlerdeki çalışmalara destek olmak istiyoruz. 6 ekipten oluşuyoruz. Her ekibimizin lideri var. Liderlerin koordinesinde ekiplerimiz işlerini yapıyor."

Olası afetlerde can kurtarmayı ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçladıklarını belirten Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görev aldıklarını ifade etti.

Öğretmenlerden Mehmet Meral da afetlerde insanlara yardımcı olmak ve acılarını paylaşmak amacıyla eğitim aldıklarını dile getirdi.

Afet durumlarında insanların barınma ihtiyaçlarını karşılayarak daha iyi koşullara kavuşmalarına yardımcı olmak istediklerini anlatan Meral, "İnsanların hayatlarına dokunabilmenin, onlara yardımcı olabilmenin her insan için güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Öğrenci yetiştirmenin yanında afet durumlarında halkımızın yanında oluyoruz, onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Onların bir nebze de olsa yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.