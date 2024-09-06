Hakkari\'de Okul Yurtlarına İlaçlama

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Hakkari Belediyesi ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi okul pansiyonları ve yemekhanelerine yönelik ilaçlama çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve görevliler tarafından aktif olarak kullanılan alanlarda haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama yapıldı.

Bu kapsamda okullara giden ekipler, pansiyon odaları, derslikler, mutfak, yemekhane, merdiven boşlukları, okul binası, konferans salonu, derslikler, atölye ve laboratuvarlarda çalışma yürüttü.

Ekipler, yaptıkları ilaçlamayla öğrencilere sağlıklı bir ortam oluşturdu.