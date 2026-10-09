Hakkari\'de sağanak sonrası Sümbül Dağı\'ndaki sis hızlandırılmış çekimle görüntülendi

Hakkari'de sağanak sonrası Sümbül Dağı'ndaki sis hızlandırılmış çekimle görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimler sis bulutlarıyla kaplandı. 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı ve çevresindeki dağları saran sis, hızlandırılmış çekimle kaydedildi; geçişi güzel görüntüler oluşturdu.
Hakkari'de yüksek kesimlerde oluşan sis bulutları hızlandırılmış çekim tekniğiyle kaydedildi.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından dağlarda ve yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu.
3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı ve çevresindeki dağları kaplayan sis bulutları, "time lapse" (hızlandırılmış çekim) tekniğiyle görüntülendi.
Sis bulutlarının geçişi, güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
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