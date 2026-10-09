Hakkari\'de sağanak sonrası Sümbül Dağı\'ndaki sis hızlandırılmış çekimle görüntülendi

Hakkari'de yüksek kesimlerde oluşan sis bulutları hızlandırılmış çekim tekniğiyle kaydedildi.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından dağlarda ve yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu.

3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı ve çevresindeki dağları kaplayan sis bulutları, "time lapse" (hızlandırılmış çekim) tekniğiyle görüntülendi.

Sis bulutlarının geçişi, güzel görüntüler oluşturdu.