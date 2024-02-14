Hakkari\'de tekstil atölyesi açan girişimci istihdam sağlıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce tekstil atölyesi açan girişimci Fırat Ortaş, yaptığı üretimle hem 40 kişiye istihdam sağladı hem de yurt dışına ürün göndermeye başladı.

Amcalarıyla 20 yıl önce İstanbul'a giderek tekstil fabrikalarında çalışmaya başlayan 30 yaşındaki Fırat Ortaş, edindiği tecrübeleri yatırıma dönüştürmek için 2 yıl önce memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine dönmeye karar verdi.

Aldığı destek ve birikimiyle Güngör Mahallesi'ndeki binada tekstil atölyesi açan Ortaş, 10 kişiyle üretime başladı. Yaptığı üretim ve anlaşma sağladığı firmalar sayesinde atölyenin kapasitesini artıran Ortaş, 2 yıllık süreçte yeni makineler alarak istihdam ettiği kişi sayısını 40'a çıkardı.

Anlaşmalı olduğu firmalar üzerinden yurt dışına da ürün gönderen Ortaş, atölyeyi büyüterek 200 gence iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

Ortaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıl boyunca İstanbul'da tekstil fabrikalarında çalıştıktan sonra memleketine dönerek kendi atölyesini kurmaya karar verdiğini söyledi.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ortaş, şöyle konuştu:

"Herkes kendi memleketine fabrika kuruyor ben niye kurmayayım dedim ve işe koyuldum. İlk etapta 10 personelle işe başladım. Şu an 40 kişi atölyede çalışıyor. İşimizi büyüterek gelecek yıl 200 kişiyi istihdam etmek istiyoruz. Amacımız bu sektörde daha çok iş olanağı yaratmak ve yeni fabrikaların açılması konusunda girişimci arkadaşlara cesaret vermek. Yüksekova'da işsizlik çok fazla. Yüksekovalı iş insanlarının burada istihdam yaratmasını istiyoruz. Değişik sektörlerde fabrikalar kurulabilir. Ürünlerimizin çoğu yurt dışına gönderiliyor. Penye, tesettür giyimi, pardösü, ceket ve kaban çeşitleri ve buna bağlı bütün ürünleri üretiyoruz."

Çalışanların büyük bölümünün kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Ortaş, "Burada hem kadınlarımızın işi öğrenmelerini sağlıyoruz hem de onlara destek oluyoruz. Bize firmalardan kumaş geliyor biz de kesim ve dikimini burada yapıyoruz. Hazırladığımız ürünleri buradan İran, Irak ve Cezayir gibi ülkelere gönderiyoruz." dedi.

Atölyede çalışan Atiye Baykal ise kalite kontrol bölümünde görev yaptığını belirterek, "Ürünleri temizliyoruz, paketliyoruz. Bu işlemlerden geçtikten sonra gönderiyoruz. Burada çalışmaktan memnunuz. İlçede böyle iş imkanlarının yaratılması bizi memnun ediyor." diye konuştu.

Nurdan Eren de "İlçede atölyenin açılması bizim için iyi oldu. Burada çalışarak ayaklarımız üzerinde durabiliyoruz. Ailemize katkıda bulunuyoruz. Kadın kıyafetleri ve eşofman takımları üretiyoruz." ifadesini kullandı.