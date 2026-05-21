Hakkari\'de Zemin Kayması, 6 Bina Boşaltıldı

HAKKARİ'de temel kazısı sırasında yaşanan zemin kayması nedeniyle 6 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Binalarda yaşayanlar öğretmenevine yerleştirildi.

Hakkari'nin çevre yolu üzerindeki alanda bir süre önce Toplum Sağlığı Merkezi'nin inşaatına başlandı. Temel kazısı yapıldığı sırada çevresindeki bazı yapılarda kayma olduğu tespit edildi. 2 eczanenin bulunduğu bölümde kaldırım merdivenlerinde açılmalar oluşurken, bazı iş yerlerinin camlarında çatlama ve kırılmalar meydana geldi. Bunun üzerine çevredeki 6 binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, gece saatlerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından da binalarda yaşayanlar tahliye edilerek öğretmenevine yerleştirildi.

Güvenlik şeridinin çekildiği bölgede polis ekipleri tarafından da çift şerit olan yol trafiğe kapatıldı. Öte yandan boşaltılan bina ve iş yerlerine kimsenin girmemesi için de kapıları görevliler tarafından mühürlendi.

Bölgedeki incelemeler ise sürdürülüyor.