Hakkari Kara Yolu Yeniden Açıldı

29.03.2026 09:50
Çığ düşmesi sonucu kapalı kalan Hakkari kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Hakkari kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı. AFAD ekipleri de bölgede olası bir çığ düşmesine karşı inceleme yaptı.

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarındaki Gedikbaşı Mahallesi Kırmızıtaş mevkisine dün çığ düştü. Yamaçtan kopan kar kütlesi nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri olası yeni çığ riskine karşı bölgede incelemelerde bulundu.

Karayolları ekiplerinin dün gece geç saatlere kadar yaptığı çalışmayla, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
