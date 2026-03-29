Hakkari Kara Yolu Yeniden Açıldı

Hakkari kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı. AFAD ekipleri de bölgede olası bir çığ düşmesine karşı inceleme yaptı.

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarındaki Gedikbaşı Mahallesi Kırmızıtaş mevkisine dün çığ düştü. Yamaçtan kopan kar kütlesi nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri olası yeni çığ riskine karşı bölgede incelemelerde bulundu.

Karayolları ekiplerinin dün gece geç saatlere kadar yaptığı çalışmayla, yol yeniden ulaşıma açıldı.