Hakkari operasyonunda 17 şüpheliye adli işlem yapıldı, 5 milyar TL'lik varlığa el konuldu - Son Dakika
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Hakkari operasyonunda 17 şüpheliye adli işlem yapıldı, 5 milyar TL'lik varlığa el konuldu

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Hakkari operasyonunda 17 şüpheliye adli işlem yapıldı, 5 milyar TL\'lik varlığa el konuldu
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 17 şüphelinin adli işleme tabi tutulduğunu, yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Operasyon yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 17 şüpheliye adli işlem yapıldığını ve yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon, yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Açıklamada ayrıca, "Uyuşturucu tacirlerinin sadece zehir ağlarını değil, suçtan elde ettikleri haksız kazanç kapılarını da tek tek kapatıyoruz. Suç odaklarının finans kaynaklarına yönelik operasyonlarımıza ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hakkari operasyonunda 17 şüpheliye adli işlem yapıldı, 5 milyar TL'lik varlığa el konuldu - Son Dakika
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