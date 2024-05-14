Hakkari Şemdinli'de Bahar Şenliği Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hakkari Şemdinli'de Bahar Şenliği Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Hakkari Şemdinli\'de Bahar Şenliği Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Seyyid Abdullah Şemdinli Anadolu İmam Hatip ile Borsa İstanbul Anadolu liseleri tarafından düzenlenen bahar şenliği etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliklerde halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve oyunlar yapıldı. Kaymakam Ali Ekber Ateş de etkinliklere katılarak resim ve el sanatları sergisini gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Ateş, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

14.05.2024 16:44
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahar şenliği etkinlikleri gerçekleştirildi.

Seyyid Abdullah Şemdinli Anadolu İmam Hatip ile Borsa İstanbul Anadolu liselerince düzenlen etkinliklerde, halk oyunları gösterisi sunuldu, müzik dinletisi yapıldı, oyunlar oynandı.

Şenliklere katılan Kaymakam Ali Ekber Ateş de resim ve el sanatları sergisi ile alandaki stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Ateş, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Şemdinli'de Bahar Şenliği Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Şemdinli'de Bahar Şenliği Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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