Hakkari-Van Yolu İçin Yeni Köprüler İncelendi - Son Dakika
15.05.2026 17:26
Vali Taşyapan ve Korgeneral Topaloğlu, alternatif güzergah ile yeni köprülerin inşasını inceledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 13 Nisan'da heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelen Hakkari-Van kara yolunda açılan alternatif güzergaha kurulan panel köprüleri ve yürütülen çalışmaları inceledi.

Taşyapan ve Topaloğlu, Van-Hakkari arasında ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla Tatlı köyünün yakınında yapılan alternatif güzergahın ana yol bağlantısının sağlanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Zap Suyu'nun üzerine inşa edilen panel köprülerin bulunduğu noktaya geldi.

Yol ve köprü çalışmalarını inceleyen Taşyapan ile Topaloğlu, komutanlar ve Karayolları görevlilerinden bilgi aldı.

Taşyapan, incelemelerinin ardından basın mensuplarına, heyelan nedeniyle söz konusu kara yolunun kullanılamaz hale geldiğini anımsattı.

İlk günlerde kontrollü geçişler yapmalarına rağmen sonrasında trafiğin durma noktasına geldiğini belirten Taşyapan, "O günlerde Tatlı köyünün altından alternatif yol çalışmamız devam ediyordu. Yukarı kotlarda vatandaşlarımıza şartlar biraz daha zor olsa da geçiş sağlamaya çalıştık. Zap Suyu'nu da geçme mecburiyetimiz vardı. Orada da sağ olsunlar Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bize büyük yardımda bulundu. Çok kısa süre içinde birinci panel köprüyü yaparak teslim ettiler ve 9 Mayıs'ta buradan geçiş verdik. Daha standartlı bir yola ve güzel bir köprüye kavuştuk." diye konuştu.

Vatandaşların bu sayede daha konforlu şekilde geçiş sağlama imkanı bulduğunu dile getiren Taşyapan, şunları kaydetti:

"Bugün de bu işlerde çok emeği olan 2. Ordu Komutanımız köprüyü yerinde görmek için geldi. Komutanımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emeği geçen her rütbedeki askerlerimize teşekkür ediyorum. Hakkari halkı adına kendilerine minnettarlığımızı ifade ediyorum. Bunun yanında ikinci köprüyü de Karayolları Müdürlüğümüz kurdu, bitirdi. Onun da yaklaşım yolları yapılıyor. İnşallah bugün ya da yarın tamamlanmasıyla aynı mıntıkada ikinci bir köprüye kavuşmuş olacağız. Bu da hem çift taraflı geçiş sağlayacak hem de geçiş sürelerini kısaltacak. Diğer kurumlarımız da burada görev yapıyor. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, sıhhatli geçişler diliyorum."

İncelemeye, Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz de eşlik etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 20:00:44. #7.12#
