Hakkari Yüksekova'da arı kovanındaki peteklerde 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da arı kovanındaki peteklerde 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Hakkari Yüksekova\'da arı kovanındaki peteklerde 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova'da yaklaşık 1 ay süren takip sonucu durdurdukları TIR'ın dorsesinde, arı kovanlarındaki peteklerin arasına gizlenmiş 91 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin teknik takibi sonucu durdurulan TIR'ın dorsesinde, canlı arıların bulunduğu kovanlardaki peteklerin arasına gizlenmiş 91 kilo 100 gram kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik, yaklaşık 1 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu, şüpheli olduğu değerlendirilen TIR tespit edildi. TIR, ekipler tarafından durdurulup arandı. Dorsede canlı arıların yer aldığı kovanları da inceleyen ekipler, peteklerin arasına gizlenmiş uyuşturucuları tespit etti. Yapılan detaylı aramada 85,9 kilo skunk ile 5,2 kilo toz esrar olmak üzere toplam 91 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, uyuşturucu tacirlerinin farklı yöntemlerle uyuşturucuları saklamaya ve sevk etmeye çalıştığı, ekiplerin çalışmalarında da bu yöntemlerin deşifre edildiği belirtildi. Açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin, vatandaşların huzur ve güvenliği ile gençlerin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği de vurgulandı.

Kaynak: DHA
Emniyet MüdürlüğüYüksekovaGüvenlik3. SayfaHakkariGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da arı kovanındaki peteklerde 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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