Halep'te Çatışmalar: Rejim Karşıtı Gruplar İlerliyor - Son Dakika
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Halep'te Çatışmalar: Rejim Karşıtı Gruplar İlerliyor

Rejim karşıtı gruplar, Halep merkezine girerek birçok yeri kontrol altına aldı.

29.11.2024 16:48
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girmeye başladı.

Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakip ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattı. ??

???????Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

Üç gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Kaynak: AA

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