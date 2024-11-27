Halep'te Esed Rejimi ile HTŞ Arasında Çatışmalar - Son Dakika
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Halep'te Esed Rejimi ile HTŞ Arasında Çatışmalar

Suriye'nin Halep kırsalında HTŞ, Esed rejiminin kontrolündeki bölgeleri ele geçirirken çatışmalar sürüyor.

27.11.2024 12:46
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı askeri grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında çatışmalar yaşanıyor.

Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ, Halep'in batı kırsalında Esed rejimi kontrolündeki Kefer Besme köyü ile Akil tepesi, El Ragib tepesi, Kuptan Dağı ve Debbabat tepesini ele geçirdi.

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Rejim ile HTŞ arasındaki çatışmalar devam ederken bölgedeki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Halep'te Esed Rejimi ile HTŞ Arasında Çatışmalar - Son Dakika

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