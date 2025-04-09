Halep'te Kadın Taksici: Meryem Faddul'un Azmi - Son Dakika
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Halep'te Kadın Taksici: Meryem Faddul'un Azmi

Savaş sonrası Halep'te taksi şoförlüğü yapan 64 yaşındaki Meryem Faddul, kadınlara ilham veriyor.

09.04.2025 11:16
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Suriyeli Meryem Faddul, kocasını savaşta kaybetmesinin ardından ailesinin ihtiyaçları için girdiği son mesleği taksi şoförlüğünde Halep kentinde "azimli mücadelesi"yle örnek olmak istiyor.

Muhafazakar kimliğiyle öne çıkan kentlerden Halep'te yaşayan 64 yaşındaki 2 çocuk annesi Faddul, kadınların cesaret edemediği bir mesleği icra ediyor.

Gençliğinde babasının arabasını gizlice alarak sürücülük becerilerini geliştiren Faddul, evlendikten sonra eşiyle aldıkları küçük Suzuki arabayla Halep'teki yolları hafızasına kaydetti.

Eşini 2012'de kaybettikten sonra ailesinin geçim yükünü üstlenen Faddul, taksi şoförlüğüne başladı.

Araba sevdalısı Ermeni asıllı Faddul, Halep'te tanınan az sayıda kadın şoförden biri oldu.

Halep'te kadınların cesaret edemediği bir mesleği severek icra eden Faddul, güler yüzü ve enerjisiyle çevresindekilerden takdir topladı.

Faddul, mesleğini sadece geçim kaynağı değil, aynı zamanda kadınlara örnek olabilecek bir araç olarak görüyor.

Çalışmayı çok sevdiğini sık sık vurgulayan Faddul, ileride kadınlara bu mesleği öğretmeyi de hayal ediyor.

Meryem Faddul, AA muhabirine açıklamasında hayat serüvenini anlattı.

Çalışma hayatına çocukken girdiğini, bisiklet ve motor sürmeyi öğrendiğini kaydeden Faddul, annesi ve kız kardeşleriyle çocuk yaşta dikiş dikme konusunda da tecrübe kazandığını söyledi.

Daha sonra gül fabrikasında iş bulduğunu belirten Faddul, satın aldıkları araçla kozmetik ve gıda malzemeleri satmaya başladığını dile getirdi.

Halep'i sanki sokaklarının bir parçasıymış gibi tanımaya başladığını bildiren Faddul, kocasını 2012'de Suriye iç savaşında kaybettiğini aktardı.

"Alın teriyle taksicilik yapmak istiyorum"

İşçisi olduğu fabrikanın kapanmasıyla çalışma hayatından uzaklaştığını belirten Faddul, geçim sıkıntısı çektiğini ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamanın yolunu aradığını anlattı.

O süreçte zorluklara karşı meydan okuma kararı aldığını vurgulayan Faddul, aklına, Suriye toplumunda kadınlar için nadir kabul edilen "taksi şoförü olma" fikri geldiğini kaydetti.

İçindeki "araba sevdası"nın kendisini bu mesleğe teşvik ettiğinin altını çizen Faddul, yakın çevresinde "cesaretlendirenler" ve "gelenekten saptığını düşünenler" şeklinde iki cephe oluştuğunu belirtti.

Olumsuz görüşleri umursamadığını ve "sarı renk sedan Suzuki" aracıyla başladığı taksi şoförlüğünde mesleğine sahip çıktığını dile getiren Faddul, bu mesleği sayesinde Halep'in her köşesini öğrendiğini söyledi.

Aracının yağ ve su kontrolü gibi temel gereksinimlerini bizzat halledebildiğini kaydeden Faddul, otomobilden ses duyması halinde ustaya gitmeyi tercih ettiğini bildirdi.

Mesleğinde karşılaştığı zorluklara "hayat tecrübesi"yle yanıt verdiğini ifade eden Faddul, "Zorlanmadım. Nasıl yapılacağına, insanlarla nasıl başa çıkılacağına dair bir fikrim var. Alın teriyle taksicilik yapmak istiyorum." dedi.

Kadınlara ilham olmak istiyor

Faddul, kentte "tanınan bir sima" haline geldiğini vurgulayarak, "Her kadın çalışabilir. Çalışmak güç, çalışmak zor ama zorluklar bizi daha güçlü kılar." ifadesini kullandı.

Cesaretiyle toplumundaki kadınlara ilham olmak istediğini dile getiren Faddul, iradenin her şeyi değiştirebileceğini belirterek, hikayesiyle Halep kentinin hafızasında "kararlılık ve azimle anılmak" istediğini söyledi.

Faddul, "Hepimiz yaşadığımız sürece çalışalım. Çalışmayı ve para kazanmayı nasıl sevdiğimi biliyorum. Kimseden para almayı sevmem, her zaman alnımın terinden param olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Suriye, Son Dakika

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