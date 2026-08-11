Halfeti'de Elektrik Akımına Kapılan Çalışan Ağır Yaralandı
Belediye çalışanı Muhammet Yılmaz, serinlemek için girdiği havuzda elektrik akımına kapıldı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde elektrik akımına kapılan belediye çalışanı ağır yaralandı.
Serinlemek için belediye ait araçların bulunduğu garajdaki süs havuzuna giren Muhammet Yılmaz elektrik akımına kapıldı.
Çevredekiler tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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