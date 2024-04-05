Halfeti'de seçimler yenilenecek

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AHMET ÜN

31 Mart yerel seçimlerinde 906 oy farkıyla DEM Parti adayı Mehmet Karayılan'ın kazandığı Halfeti ilçesinde AKP'nin itirazı üzerine Şanlıurfa İl Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verdi. AKP'nin usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek ilçe seçim kuruluna yaptığı başvuru reddedildi. Ancak AKP, itirazını İl Seçim Kuruluna taşıdı. İtirazı değerlendiren Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Seçimlerde DEM Partili Mehmet Karayılan oyların yüzde 39.45'ini, AKP'li Şeref Albayrak yüzde 34.97'sini almıştı.