Halime Çavuş 50. Yılında Anıldı

20.02.2026 17:50
Kurtuluş Savaşı'nda cephede görev yapan Halime Çavuş, Kastamonu'da kabri başında anıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda erkek kılığına girerek cephede ve cephe gerisinde görev yapan, istiklal madalyası ile onurlandırılan Halime Çavuş, vefatının 50. yılında Kastamonu'daki kabri başında anıldı.

Kastamonu'nun Duruçay köyündeki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Türk Ocakları Kastamonu Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, burada Halime Çavuş'un hayatı ile ilgili bilgi verdi.

Halime Çavuş'un 22 yaşında İstiklal Harbi'nin en çetin günlerinde cephane taşıdığını belirten Yılmaz, "Yaralanmış ve gazi olmuş bir şahsiyettir. Anadolu kadınları arasında sayacağımız on isimden biri Halime Çavuş'tur." dedi.

Halime Çavuş Kadın Derneği Başkanı Şule Özbay ise bugün sadece Halime Çavuş'u değil, o dönemde Milli Mücadele ruhunu yansıtan, kadınlara ve gençlere ilham olan güçlü bir simgeyi andıklarını dile getirerek, "Girişimci bir kadın derneği olarak 2022 yılında kurulduğumuzdan bu yana Halime Çavuş'un ruhunu ve cesaretini ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmayı hedefledik. Amacımız, onun adını farklı platformlarda yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Asılı adı Halime Kocabıyık olan Halime Çavuş, 1898 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. İstiklal Savaşı'nda cephe gerisinde cephane taşımış, İnebolu cephesinde görev sırasında ayağından yaralanmış, 10 gün kadar hastanede tedavi gördükten sonra yeniden mücadeleye katılmıştır.

Gösterdiği fedakarlık nedeniyle istiklal madalyası ile ödüllendirilen Halime Çavuş, 20 Şubat 1976'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

