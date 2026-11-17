(ANKARA) - Halkevleri tarafından Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Ne direnenlerin dayanışmasını engelleyebilir ne hakikati gizleyebilir ne de halkı susturabilirsiniz. Halk Saray'dan da sansüründen de büyüktür" açıklaması yapıldı.

Halkevleri'nin sosyal medya hesabından, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkı susturamaz, hakikati kuşatamazsınız. TELE1 ve Halk TV'nin ardından şimdi de Sözcü TV'ye kayyum atayanlar, hakikati kuşatabileceğini, halkı susturabileceğini sanıyor. Bu yağma, katliam, soygun, sömürü düzenini sessiz sedasız sürdürebileceklerini, Saray'larını, saltanatlarını sağlama alabileceklerini sanıyor, yanılıyorlar. Ne direnenlerin dayanışmasını engelleyebilir ne hakikati gizleyebilir ne de halkı susturabilirsiniz. Halk Saray'dan da sansüründen de büyüktür."