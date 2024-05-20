Haluk Levent, Filistin'deki Soykırıma Dikkat Çekti - Son Dakika
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Haluk Levent, Filistin'deki Soykırıma Dikkat Çekti

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında şarkıcı Haluk Levent, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekti ve on binlerce kişiyle birlikte saygı duruşunda bulundu.

20.05.2024 10:18
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan şarkıcı Haluk Levent, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekti. Ünlü şarkıcının isteği üzerine on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere tüm hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde, Filistin'de hayatını kaybeden çocuk ve gençler unutulmadı. Kutlamalar kapsamında Osmangazi Meydanı'nda konser veren Haluk Levent ve binlerce Osmangazili, bir dakikalık saygı duruşu ile Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadı.

"Gençlerimiz, Filistin'deki soykırıma dur diyecektir"

Konser öncesinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte sahneye çıkan Levent, yaptığı konuşmada, "Çok hassas günlerden geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanında hiç olmasını istemediğimiz olayların yaşandığını görüyoruz. Ben Atatürk gençliğinin, onun gösterdiği yoldan ilerleyen gençlerimizin, dünyadaki zulme dur diyeceğine inananlardanım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güzel gençleri olarak sizlerin, hiçbir şeyi görmezlikten gelmeden, etrafımızda yaşanan soykırımlara dur diyeceğinizi biliyorum. Bugün, yurt genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutluyoruz. Ancak, hemen yanı başımızda bu coşkuyu yaşayamayan on binlerce aile var. Atatürk gençliği olarak sizlerden bugün bir dakikalığına Filistin'deki soykırıma dikkat çekmek için saygı duruşunda bulunmamızı istiyorum" dedi.

Haluk Levent'in isteği üzerine konser alanın dolduran on binlerce kişi, Gazze için saygı duruşunda bulundu. Haluk Levent'in bu duyarlı hareketi Osmangazililer tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Haluk Levent, Filistin'deki Soykırıma Dikkat Çekti - Son Dakika

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