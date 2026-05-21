Hamam Böceği Halk Partisi Kuruldu

21.05.2026 14:11
Yüksek Mahkeme Başkanı Kant'ın açıklamaları sonrası 'Hamam Böceği Halk Partisi' kuruldu.

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın tartışmalı açıklaması, gençler arasında "Hamam Böceği Halk Partisi" isimli yeni siyasi harekete yol açtı.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Kant, sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak, iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceklerine" benzetti.

Kant, "Hamam böcekleri gibi, iş bulamayan ya da iş dünyasında kendilerine yer edinemeyen gençler var. Bunların bir kısmı medya mensubu oluyor, bir kısmı sosyal medyada aktif, bazıları aktivist oluyor ve herkese saldırmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Tepki çeken açıklamalarının ardından Kant, sözlerinin Hindistan gençlerini değil sahte diploması olan kişileri hedef aldığını savundu ancak açıklamalar, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları arasında büyük tepkiye yol açtı.

Tartışmaların ardından sosyal medyada "Cockroach Janta Party" (Hamam Böceği Halk Partisi - CJP) adıyla mizahi siyasi parti ortaya çıktı.

CJP'nin Instagram hesabı 5 gün içinde 14,5 milyon takipçiye ulaştı, yüz binlerce kişi harekete katıldığını duyurdu.

Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Instagram hesabı 8,8 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 14:23:47.
