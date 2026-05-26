Hamaney'den İslam Ülkelerine İşbirliği Çağrısı

26.05.2026 11:21
Hamaney, ABD'nin askeri üsler kuramayacağını ve İsrail'in sonuna yaklaştığını belirtti.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, İslam ülkelerine işbirliği çağrısında bulunarak, "ABD'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını" söyledi.

Hamaney, Kurban Bayramı ve Hac organizasyonu dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında, İslam ülkelerine işbirliği ve ortak hareket etme çağrısında bulunan Hamaney, "İslam ümmetini ilerletmek ve İslam dünyasının sorunlarını çözmek için birlikte çalışabilmemiz adına, tüm İslam ülkelerini ve hükümetlerini dostluk ve işbirliğine içtenlikle davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerinin ve bölge halklarının çok fazla ortak kapasite ve çıkara sahip olduğuna dikkati çeken Hamaney, "Bunlar bölgenin ve dünyanın yeni düzenini ve gelecekteki geometrisini şekillendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bölgede eski konumunu kaybettiğini ifade eden Hamaney, "Bu konuda kesin olan şey, zamanın geri dönmeyeceği ve bölgedeki ulusların ve toprakların artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacağıdır. Bölgede kötülük için güvenli bir sığınak ve askeri üslerin kurulmasının artık mümkün olmamasının yanı sıra, ABD her geçen gün önceki durumundan uzaklaşıyor." yorumunu yaptı.

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden babası eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Hamaney, İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştığını ifade etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
