Hamaney'den Trump'a Cevap

17.02.2026 16:04
İran'ın Dini Lideri Hamaney, Trump'ın tehdidine yanıt vererek İran'ı yıkmanın imkansız olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine ve ABD'nin bölgedeki askeri yığınağına yanıt verirken, "ABD Başkanı, 'Amerika'nın 47 yıldır İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıramadığını' söyledi. Bu iyi bir itiraftır. Ben de diyorum ki: Sen de bunu yapmayı başaramayacaksın" ifadelerini kullandı.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün sosyal medya hesabından da paylaştığı konuşmasında, ABD'nin İran açıklarındaki askeri yığınağı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine yanıt verdi. Hamaney, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı sürekli 'Bizim ordumuz dünyanın en güçlü ordusudur' diyor. Dünyanın en güçlü ordusu, bazen öyle bir tokat yiyebilir ki, yerinden bir daha kalkamaz. Amerikalılar sürekli diyorlar ki 'İran tarafına uçak gemisi gönderdik'. Pekala, uçak gemisi elbette tehlikeli bir araçtır; ancak uçak gemisinden daha tehlikeli olan, o uçak gemisini denizin dibine batırabilecek olan silahtır."

ABD Başkanı, 'Amerika'nın 47 yıldır İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıramadığını' söyledi. Bu iyi bir itiraftır. Ben de diyorum ki: Sen de bunu yapmayı başaramayacaksın. Amerika'nın yozlaşmış ve zalim imparatorluğunun çöküş işaretlerinden biri de onun mantıksızlığıdır. Onların mantıksızlıklarından biri de ülkemizin iç işlerine müdahale etmeleridir. Silah konusunda diyorlar ki 'Füzenizin menzili şu kadar olsun.' Size ne? Eğer bir ülkenin caydırıcı silahları olmazsa, düşmanların ayakları altında ezilir. Barışçıl nükleer sanayi savaş için değildir, ülkenin idaresi içindir, tarım, tedavi, sağlık ve enerjiye dayalı olan her şey içindir. Bu, milletin haklarından biridir. Siz Amerikalıları ne ilgilendirir?"

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

