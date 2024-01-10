Hamas, ABD\'nin Güney Afrika\'nın İsrail davasına tutumunu eleştirdi

Hamas, Güney Afrika'nın İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılanması için açtığı davaya ilişkin ABD'nin tutumunun uluslararası hukuku "küçümseme" anlamına geldiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün İsrailli yetkililerle görüşmesinin ardından konuya ilişkin sarf ettiği ifadelerine tepki gösterildi.

Blinken'in Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'a açtığı davaya ilişkin sözlerinin, uluslararası hukuku "küçümseme" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, ABD'nin bu tutumunun uluslararası adalet mekanizmalarının görevlerini yerine getirmesini engelleme girişimi niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD yönetimine Gazze'de işlenen soykırım suçunu destekleyen politikasına son vermesi çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün İsrailli yetkililerle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında dava açmasının Gazze Şeridi'ndeki tırmanışı kontrol altına alma çabalarını dağıttığını" savunmuştu.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11 Ocak'taki duruşmada Güney Afrika avukatlarının, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatlarının Divan hakimlerine ihtiyati tedbirlerin gerekliliğine ilişkin sunumlarını yapması bekleniyor.

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.