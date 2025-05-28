Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları tüm dünyanın gözü önünde devam ederken, umutlandıran bir haber geldi. Hamas ile ABD arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı.

HAMAS VE ABD ANLAŞTI

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD temsilcisi Steve Witkoff ile genel çerçeve konusunda anlaştı.Hamas'tan, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarına ilişkin açıklama yapıldı.

"ATEŞKESTE GENEL ÇERÇEVE ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILDI"

Açıklamada, "Hamas, Gazze Şeridi'ndeki acımasız savaşı durdurmak için büyük çabalar sarf etmektedir. Bunların sonuncusu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile kalıcı ateşkes, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, yardım akışının sağlanması ve anlaşmanın duyurulmasının ardından Gazze'nin yönetimini profesyonel bir komitenin devralması konusunda genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varılmasıydı." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL VE ABD DOĞRULAMADI

Witkoff ile uzlaşılan anlaşmanın, Gazze'de tutulan 10 İsrailli sağ esir ile çok sayıda cesedin teslim edilmesi karşılığında, arabulucuların teminatıyla üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını kapsadığı kaydedildi. Hamas'ın bu çerçeve anlaşmaya nihai bir yanıt beklediği vurgulandı. İsrail ve ABD tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi.

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynak, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini söylemişti. Axios'tan Barak Ravid, Witkoff'un "Hamas'ın, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili önerisini kabul ettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve grubun tutumunun kabul edilemez olduğunu savunduğunu aktarmıştı.