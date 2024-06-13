Hamas, Blinken'in İsrail'i temize çıkarma girişimini soykırım politikasının devamı olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Hamas, Blinken'in İsrail'i temize çıkarma girişimini soykırım politikasının devamı olarak nitelendirdi

Hamas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in İsrail'i Gazze'deki ateşkes anlaşmasını bozma girişimini, ülkesinin soykırım politikasının bir devamı olarak değerlendirdi. Hamas, Blinken'in İsrail'i temize çıkarma çabalarını ve anlaşmaya varılmasını engellemek için Hamas'ı suçlamasını eleştirdi. Açıklamada, Hamas'ın önerileri olumlu bir şekilde ele aldığı ve ulusal sorumlulukla hareket ettiği belirtildi. Hamas ayrıca, İsrail'in Gazze'de kalıcı bir ateşkesi reddettiğini ve BMGK kararına uymadığını vurguladı. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli öldürüldü ve sivil altyapı tahrip edildi.

13.06.2024 02:29
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Hamas, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in İsrail'i Gazze'deki ateşkes anlaşmasını bozma konusunda temize çıkarma girişiminin, ülkesinin Gazze Şeridi'nde yapılan "soykırım"a suç ortaklığı politikasının bir devamı olduğunu söyledi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Blinken'in İsrail'i temize çıkarmaya çalışması ve bir anlaşmaya varılmasını engellemekten Hamas'ı sorumlu tuttuğu şeklindeki tutumu, ülkesinin soykırım savaşına suç ortaklığı politikasının bir devamıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hamas'ın "sunulan öneriyi, ateşkes anlaşmasına varılması ve esirlerin serbest bırakılması yönündeki tüm önerileri olumlu bir şekilde ve ulusal sorumlulukla ele aldığı" kaydedildi.

"Dünyanın BMGK kararına ilişkin Netanyahu ve hükümetinden herhangi bir memnuniyet ifadesi duymadığı" belirtilen açıklamada, "İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisiyle açıkça çelişerek Gazze'de herhangi bir kalıcı ateşkesi reddetmeye devam ettiği" vurgulandı.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Hamas yönetimi, Biden'ın açıkladığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini bildirmişti.

Hamas, ateşkes planına dair yanıtında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, "savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaşım gösterdiğini" belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 202 Filistinli öldürüldü, 84 bin 932 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Blinken'in İsrail'i temize çıkarma girişimini soykırım politikasının devamı olarak nitelendirdi - Son Dakika

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