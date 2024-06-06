Hamas, Gazze'deki ateşkes önerisini değerlendiriyor - Son Dakika
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Hamas, Gazze'deki ateşkes önerisini değerlendiriyor

Hamas, Gazze\'deki ateşkes önerisini değerlendiriyor

Hamas'ın, Gazze'de ateşkes önerisini ciddi ve olumlu bir şekilde değerlendirdiği ve ilerleyen günlerde bununla ilgili cevabını açıklayacağı belirtildi. Mısır merkezli bir televizyon kanalının haberine göre, Mısır son 24 saat içinde Hamas ile yoğun temaslar gerçekleştirerek ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için çaba sarf etti. Hamas yöneticileri ise ateşkes önerisini ciddi bir şekilde değerlendirdiklerini ve cevaplarını ilerleyen günlerde vereceklerini Mısır'a iletti. Bu gelişmeler, Filistin uzlaşı sürecinin yeniden başlaması ve Gazze'de istikrarın sağlanması adına yapılan çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi.

06.06.2024 16:53
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Hamas'ın, Gazze'de ateşkes önerisini ciddi ve olumlu bir şekilde değerlendirdiği ve ilerleyen günlerde bununla ilgili cevabını açıklayacağı belirtildi.

Mısır merkezli "El- Kahire el-İhbariyye" televizyonunun, ismini açıklamadığı üst düzey Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için Mısır'ın son 24 saatte yoğun temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu temasların ayrıntılarına ilişki bilgi verilmeyen haberde, Mısır'ın, Hamas'tan, "Gazze'de ateşkes istediğini" gösteren olumlu sinyaller aldığı kaydedildi.

Hamas yöneticilerinin, "ateşkes önerisini ciddi ve olumlu bir şekilde değerlendirdiği, buna ilişkin cevabını ilerleyen günlerde vereceğini" Mısır'a ilettiği aktarıldı.

Fetih, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) heyetlerinin son dönemde Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin, Mısır'ın, Filistin uzlaşı sürecinin yeniden başlaması ve Gazze'de istikrarın tesis edilmesi adına" yürüttüğü yoğun çalışmalar kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.

Mısır'ın, "mevcut durumla alakalı ayrıntıları görüşmek üzere Hamas yöneticilerini de Kahire'ye çağırdığına" işaret edildi.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir takasıyla" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve esir takasını esas alan her türlü anlaşmaya olumlu ve ciddi yaklaşacaklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, Gazze'deki ateşkes önerisini değerlendiriyor - Son Dakika

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