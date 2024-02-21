Hamas, Gazze'deki ilaçları İsrailli rehineler için teslim aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, Gazze'deki ilaçları İsrailli rehineler için teslim aldı

Hamas, Gazze\'deki ilaçları İsrailli rehineler için teslim aldı

Hamas, Gazze Şeridi'nde ilaç sevkiyatının teslim alındığını ve ihtiyaç sahibi İsrailli rehinelere verilmeye başlandığını teyit etti. Katar'ın arabuluculuğunda ve Fransa ile işbirliği içinde geçen ay varılan anlaşma uyarınca gerçekleşen süreç, Gazze'deki sivillere ilaç ve insani yardım sevkiyatını içermektedir.

21.02.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DOHA, 21 Şubat (Xinhua) -- Hamas, Gazze Şeridi'nde ilaç sevkiyatının teslim alındığını ve ihtiyaç sahibi İsrailli rehinelere verilmeye başlandığını teyit etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de iktidarda bulunan Filistinli grup Hamas'ın ilaçları teslim aldığı ve Gazze'deki rehinelere vermeye başladığı konusunda Katar'ı bilgilendirdiği belirtildi. Süreç, Hamas ve İsrail arasında Katar'ın arabuluculuğunda ve Fransa ile işbirliği içinde geçen ay varılan anlaşma uyarınca yürütüldü.

Açıklamada, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari'nin, anlaşmanın "bölgedeki rehinelere ihtiyaç duyulan ilaçların ulaştırılması karşılığında Gazze Şeridi'ndeki, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelerdeki sivillere ilaç ve insani yardım sevkiyatı yapılmasını içerdiği" yönündeki sözlerine yer verildi.

El-Ensari'ye göre Katar, Gazze'deki çatışmayı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak bölgesel ve uluslararası ortaklarla işbirliği yaparak, devam eden arabuluculuk görevini yürütmeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Gazze'deki ilaçları İsrailli rehineler için teslim aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:19:59. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas, Gazze'deki ilaçları İsrailli rehineler için teslim aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement