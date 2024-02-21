Hamas, Gazze\'deki ilaçları İsrailli rehineler için teslim aldı

Güncel

DOHA, 21 Şubat (Xinhua) -- Hamas, Gazze Şeridi'nde ilaç sevkiyatının teslim alındığını ve ihtiyaç sahibi İsrailli rehinelere verilmeye başlandığını teyit etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de iktidarda bulunan Filistinli grup Hamas'ın ilaçları teslim aldığı ve Gazze'deki rehinelere vermeye başladığı konusunda Katar'ı bilgilendirdiği belirtildi. Süreç, Hamas ve İsrail arasında Katar'ın arabuluculuğunda ve Fransa ile işbirliği içinde geçen ay varılan anlaşma uyarınca yürütüldü.

Açıklamada, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari'nin, anlaşmanın "bölgedeki rehinelere ihtiyaç duyulan ilaçların ulaştırılması karşılığında Gazze Şeridi'ndeki, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelerdeki sivillere ilaç ve insani yardım sevkiyatı yapılmasını içerdiği" yönündeki sözlerine yer verildi.

El-Ensari'ye göre Katar, Gazze'deki çatışmayı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak bölgesel ve uluslararası ortaklarla işbirliği yaparak, devam eden arabuluculuk görevini yürütmeye devam ediyor.