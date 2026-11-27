Hamas lideri Halil el-Hayye'nin hayatta kalan tek oğlu ve ailesinin İsrail tarafından düzenlenen saldırıdan sağ kurtulduğu bildirildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yerel medyada İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda Halil el-Hayye'nin ailesinin hedef alındığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Naim, "Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye'nin hayattaki son oğlu İzz el-Hayye ve ailesi ile şehit oğlu Azzam'ın ailesinin bugün düzenlenen İsrail saldırısından sağ kurtulduğunu" ifade etti.

Bunun İsrail'in süregelen "devlet terörünün" bir parçası olduğunu vurgulayan Naim, "Bu başına buyruk yapı cezasız kaldığı sürece güvenlik ve istikrar sağlanmayacak. Halkımız, özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşmadan ve Siyonist projeyi ortadan kaldırmadan teslim olmayacak." ifadelerini kullandı.

Hayye'nin 4 oğlu ve torunları ile gelinleri daha önce İsrail saldırılarında yaşamını yitirmişti

Yerel medyada, İsrail'in Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye'nin hayattaki son oğlu İzz el-Hayye ve ailesini hedef aldığı haberleri yer almıştı.

Mahalledeki bir apartmana düzenlenen saldırıda aralarında çocukların bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.

İzz el-Hayye, Hamas lideri Halil el-Hayye'nin İsrail'in saldırılarından hayatta kalan en küçük oğlu. Hayye'nin sonuncusu Mayıs 2026'da öldürülen Azzam olmak üzere 4 oğlu İsrail'in farklı tarihlerde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmişti.

İsrail'in saldırılarında Halil el-Hayye'nin 4 oğlunun yanı sıra 5 torunu ve bazı gelinleri de yaşamını yitirmişti.