Hamas'tan ABD'ye Kınama - Son Dakika
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Hamas'tan ABD'ye Kınama

Hamas, ABD'nin UNRWA'yı yasaklama tutumunu kınayarak, İsrail'e açık destek olarak değerlendirdi.

01.05.2025 22:30
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Hamas, ABD'nin Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) yasaklama kararını destekleyen tutumunu kınayarak, bu tavrı " Washington'un açıkça İsrail'e yandaşlık yapmasının bir uzantısı" şeklinde değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin UNRWA'nın yasaklanmasına verdiği destek kınandı.

Açıklamada, "Bu tutum, ABD'nin işgale (İsrail'e) karşı uzun süredir sergilediği açık yandaşlığın ve uluslararası hukuk ile insani sözleşmelere aykırı uygulamalarının bir devamıdır." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin dün UAD'de yaptığı sunumun, UNRWA'nın rolünü zayıflatmayı ve Filistin halkına karşı yürütülen soykırım çemberini daraltmayı amaçlayan İsrail'in tutumuyla örtüştüğü, özellikle Gazze'de masum sivillere karşı uygulanan açlık politikasının bu bağlamda sürdüğü vurgulandı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelttiği suçlamaların "açık yalanlar" olduğu ve bu suçlamaların Ajansın faaliyetlerini ortadan kaldırma ve özellikle Filistinli mülteci sorununu görmezden gelme amacını taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere "bu tehlikeli politikalara karşı net ve kararlı duruş sergilemeleri, UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürmesini güvence altına almaları ve kuruma siyasi ve mali destek sağlamaları" çağrısı yapıldı.

UAD'nin, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarının üçüncü gününde (30 Nisan'da) ABD adına sunum yapan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Kıdemli Büro Yetkilisi Josh Simmons, UNRWA'nın tarafsızlığı konusunda "endişeler" olduğunu ileri sürerek, uluslararası hukukun İsrail'i insani yardıma izin vermeye zorlamadığını iddia etmişti.

Ülkesinin, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemesine verdiği desteği savunan Simmons, uluslararası hukukta, yardımın hak edenlere ulaştırılmasında tarafsızlık ilkesine ilişkin hükümler yer aldığını ancak Gazze Şeridi'nde durumun böyle olmadığını öne sürmüştü.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı 28 Ekim'de İsrail Meclisinden geçirilmişti.???????

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Ajans, Hukuk, gazze, Son Dakika

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