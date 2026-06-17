Hamas'tan Ateşkes Müzakereleri Açıklaması - Son Dakika
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Hamas'tan Ateşkes Müzakereleri Açıklaması

17.06.2026 19:51
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Hamas, Gazze'deki ateşkesin uygulanması için arabulucularla mutabakat sağlandığını duyurdu.

Hamas, Gazze'deki ateşkesin uygulanması ve ikinci aşamaya geçmek amacıyla ilgili arabulucu ülkelerle yürütülen müzakerelerde "geniş mutabakatlar" sağlandığını bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü açıklamada, Hamas heyetinin arabulucu ülkeler ve Gazze Barış Kurulu'yla yürüttüğü müzakerelere dikkati çekti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin yanı sıra uluslararası güçlerin Gazze Şeridi'ne girmesi konusunun ele alındığını aktaran Kasım, görüşmelerde ayrıca Filistinli grupların silahlarının konuşulduğunu ifade etti.

Hamas Sözcüsü Kasım, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik bir çerçeve oluşturmak amacıyla Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un da aralarında bulunduğu Barış Kurulu temsilcileri ve arabulucu ülkelerle temaslarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

Gazze'deki ateşkesin uygulanmasıyla ilgili dün gerçekleşen görüşmelerin "geniş mutabakatlarla" sonuçlandığına vurgu yapan Kasım, görüşmelerde ateşkesin birinci aşamasını tamamlama ve ikinci aşamanın konularını ele alma yönünde "önemli bir yakınlaşma" olduğunu ifade etti.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde Filistin halkının çıkarlarına öncelik verecek şekilde önerilen konulara esnek ve olumlu yaklaştığını dile getiren Kasım, "Hamas olarak Gazze'deki soykırımı durdurmanın ardından insani yardımların gerçek anlamda ulaşması ve yeniden imarın başlamasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Hamas, 14 Haziran Pazar günü yaptığı açıklamayla Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelerde Filistinli grupların ortak bir ulusal tutum üzerinde uzlaştığını ve bu tutumun arabuluculara iletildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Ateşkes Müzakereleri Açıklaması - Son Dakika

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