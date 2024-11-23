Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki

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Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü saldırıların ve Kemal Advan Hastanesi'ni tekrar tekrar hedef almasının "insanlığı ve uluslararası normları aşağılama" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine uyguladığı kuşatmaya ve Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde sistematik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'ne üst üste saldırılar düzenledi. Bu saldırılar nedeniyle hastanenin jeneratörü hizmet dışı kaldı, 12 sağlık personeli yaralandı ve hastalar ile yaralılar paniğe kapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Savaş suçlularının liderlik ettiği faşist İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nde 2 milyon insana karşı yürüttüğü aç bırakma savaşının yanı sıra, bölgenin kuzeyinde sivillere karşı soykırım, etnik temizlik ve göçe zorlama suçlarını işlemeye devam ediyor. Bu durum, insanlığı ve uluslararası hukuku aşağılamak anlamına gelmektedir."

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine uyguladığı kuşatma ve etnik temizlik suçuna son verilmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, uluslararası toplum ile Arap ve İslam ülkelerine "İsrail'e karşı caydırıcı önlemler alma" çağrısı yapıldı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, İsrail ordusunun hastanenin acil servisi ve girişini birden fazla kez hedef almasıyla aralarında doktor, hemşire ve idari personelin de bulunduğu 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü yoğun saldırılar kapsamında Kemal Advan Hastanesi'ni daha önce de defalarca hedef almıştı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken, diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine de izin vermiyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.