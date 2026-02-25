Hamas Terör Örgütü Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas Terör Örgütü Değil

25.02.2026 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FKÖ Genel Sekreteri Ahmed, Hamas'ın terör örgütü olmadığını ve silahsızlandırılmasını reddetti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Azzam el-Ahmed, Hamas'ın terör örgütü olmadığını ve silahsızlandırılmasını reddettiklerini söyledi.

Filistinli yetkili Ahmed, Mısır'da yayımlanan eş-Şuruk gazetesine yaptığı açıklamalarda, Gazze Barışı Kurulu ve Hamas'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de toplanan Gazze Barış Kurulu'nda Filistin yönetimini temsilen kimsenin katılmamasını eleştiren Ahmed, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planı çerçevesinde gerçekleştirdiği Barış Kurulu toplantısında Filistin yönetimi veya FKÖ'den temsilciye yer vermemekle büyük bir yanlış yaptığına işaret etti.

Bunun Avrupa'daki bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılandığını ve bunun üzerine Trump'ın, Barış Kurulu ile Filistin yönetimi arasında imzalanan bir anlaşmadan söz ettiğini dile getiren Ahmed, "Bin anlaşma var ancak Trump'ın dediği doğru değil." dedi.

Trump'ın "Filistin yönetiminin Gazze'de herhangi bir rol almadan önce bir takım reformları hayata geçirmesi gerekir" şeklindeki sözlerini hatırlatan Ahmed, şunları kaydetti:

"Hamas, Filistin ulusal dokusunun bir parçasıdır. Hamas şu ana kadar FKÖ'ye katılmadı ancak bizler, Hamas'ın FKÖ'ye katılmasını sağlayacak gereksinimlerin yerine getirilmesi için onunla kalıcı ulusal diyaloğu sürdürüyoruz. Dolayısıyla Hamas'ın silahsızlandırılmasını veya terör örgütü olarak görülmesini reddediyoruz. Hamas bir terör örgütü değildir."

FKÖ olarak Hamas'ı hiçbir zaman terör örgütü olarak görmediklerini dile getiren Ahmed, "Sürekli olarak herhangi bir uluslararası kurum veya hükümetin Hamas'ı terör örgütü listesine alan kararlarını reddettik. Hamas, Filistin ulusal dokusunun bir parçasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Terör Örgütü Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 00:27:05. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas Terör Örgütü Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.