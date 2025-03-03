Hamile Kadınlar İçin Bilinçaltı Farkındalık Atölyesi

Güncel

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde uzman ebe Burçak Toraman'ın hamile kadınlar için düzenlediği kil hamuruyla bilinçaltı farkındalık atölyesi yoğun ilgi gördü.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde hamile kadınlar için uzman ebe Burçak Toraman liderliğinde kil hamuruyla bilinçaltı farkındalık atölyesi düzenlendi. Atölyeye vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi:

"Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen farkındalık atölyesi katılımcıların yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılandı. Düzenlenen atölyede katılımcılar Uzman Ebe Burçak Toroman liderliğinde önce tanışma etkinliğine katıldılar ardından gebelik sürecinde 'HypnoBirthing' tekniğinin önemini dinleyerek daha bilinçli bir gebelik sürecinin inceliklerini dinlediler ve bu teknikle birlikte kil hamurunu kullanarak bilinçaltı farkındalığı kazanmak için kil hamurunu yoğurup, şekil verdiler."