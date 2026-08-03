Hamza\'nın Azmi ve Annesinin Desteği

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğuştan cam kemik hastalığıyla mücadele ederek tıp fakültesinden mezun olan Dr. Hamza Mesut Ağır ve annesi Hatice Ağır ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğuştan cam kemik hastalığıyla mücadele eden ve Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Hamza Mesut Ağır ile annesi Hatice Ağır'ı Bakanlık'ta ağırladı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Azmiyle bizlere ilham veren Dr. Hamza Mesut Ağır kardeşimiz ve kıymetli annesi Hatice Ağır ile Bakanlığımızda bir araya geldik.

Doğuştan cam kemik hastalığıyla mücadele eden Hamza, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayallerinin peşinden giderek Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden başarıyla mezun oldu.

Oğlunu eğitim hayatının hiçbir gününde yalnız bırakmayan Hatice Hanım'ın evladına verdiği destek ve fedakarlık bizlere umut verdi.

Hamza kardeşimizin TUS'ta gönlündeki hedefe ulaşmasını temenni ediyor, hekimlik mesleğinde başarılarla dolu bir ömür diliyorum.

Yolu açık, bahtı güzel olsun."