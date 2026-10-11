Hamzabeyli'de Kapitan Andrevo yenilemesi nedeniyle 30 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Hamzabeyli'de Kapitan Andrevo yenilemesi nedeniyle 30 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

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Hamzabeyli\'de Kapitan Andrevo yenilemesi nedeniyle 30 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
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Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Kapıkule'nin yoğunluğu Hamzabeyli'ye kaydı ve sınır kapısında 30 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması çok sayıda tır sürücüsünü mağdur etti.

Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Kapıkule'nin yoğunluğunun kaydığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 30 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanamayan tır sürücüleri, yurt dışına çıkış için Hamzabeyli'ye yöneldi.

Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle tır kuyruğu sınır kapısından itibaren 30 kilometreye ulaştı.

Tır sürücüsü Zeki Akar, AA muhabirine, Kapitan Andrevo'daki tadilatın Hamzabeyli'deki yoğunluğu artırdığını söyledi.

Çalışmaların sürdüğü kapıda yalnızca iki peronun hizmet verdiğini belirten Akar, Bulgaristan tarafındaki işlemlerin yavaş ilerlediğini öne sürdü.

Sürücü İbrahim Uzuner de uzun bekleyişin kendisi gibi çok sayıda tır sürücüsünü mağdur ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hamzabeyli'de Kapitan Andrevo yenilemesi nedeniyle 30 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
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