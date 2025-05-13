Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda 115 kg Skunk Ele Geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 115 kilogram skunk geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 tırı, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurdu.
Narkotik dedektör köpek Carlos'un katılımıyla yapılan aramada tırlardan birinin dorsesinde 115 kilogram skunk ele geçirildi.
Tır sürücüleri A.İ.A. ve F.E. gözaltına alındı.
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