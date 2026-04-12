Hande Erçel'in Uyuşturucu Testinde Morfin Bulundu

12.04.2026 15:21
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in uyuşturucu testinde morfin tespit edildi. İnceleme başlatıldı.

ÜNLÜLERE yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında saç, kan ve idrar örneği alınan oyuncu Hande Erçel'in test sonucunda 'Morfin' maddesi belirlendi. Başsavcılık Erçel'de tespit edilen maddelerin 'ilaç etken maddeleri' olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp 5'inci İhtisas Kurulu'na müzekkere yazısı gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu İbrahim Çelikkol'un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin saç örneğinde de kokain belirlenirken, İlkay Şencan'ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti bulundu. Oyuncu Hande Erçel'in test sonucuna göre ise idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.

ERÇEL'İN TEST SONUCU ADLİ TIP KURUMU TARAFINDAN İNCELENECEK

Başsavcılık, Erçel'in test sonucunda inceleme talep etti. Yapılan incelemelerde idrar örneğinde 'Morfin' maddesine rastlanan Hande Erçel'in, alınan örneklerin 'ilaç etken maddeleri' olup olmadığı hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp 5'inci İhtisas Kurulu'na müzekkere yazısı gönderildi.

Kaynak: DHA

