Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir binada bulunan restorandaki sanayi tüpünün patlamasının ardından binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, yerel saatle 08.00 sıralarında Hanoi'nin işlek noktalarından Van Tuyet Caddesi'ndeki bir binada yer alan restoranda şiddetli patlama meydana geldi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, ilk belirlemelere göre, olayın restoranın mutfağındaki sanayi tüpünün patlamasından kaynaklandığını belirtti.

Yetkililer, patlamanın etkisiyle binanın yıkıldığını ve olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camlarının kırıldığını, duvarlarında çatlaklar oluştuğunu bildiren yetkililer, bazı binaların çatılarının ve tentelerinin çöktüğünü kaydetti.

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Vietnam Başbakanı Le Minh Hung ve Başbakan Yardımcısı Pham Gia Tuc, yayımladıkları ortak açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yetkililere arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmelerini istedi.

Ülkenin güneyindeki Ho Chi Minh kentindeki bir bina da iki hafta önce sanayi tüpünün patlaması sonucunda çökmüştü. Olayda 2 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.