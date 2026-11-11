Hanönü\'de 32 umre yolcusu dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Hanönü'de 32 umre yolcusu dualarla kutsal topraklara uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 32 umre yolcusu dualarla kutsal topraklara uğurlandı. İlçe Müftülüğü koordinasyonunda Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan dua etti.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 32 umre yolcusu dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Hanönü ilçesinden kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak olan 32 kişi için uğurlama programı düzenlendi.
İlçe Müftülüğü koordinasyonunda Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde gerçekleşen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Okunan ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan dua etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?