Hanönü\'de 32 umre yolcusu dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 32 umre yolcusu dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hanönü ilçesinden kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak olan 32 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü koordinasyonunda Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde gerçekleşen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okunan ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan dua etti.