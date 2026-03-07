Hanönü'nde İftar Programı Düzenlendi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iftar programı gerçekleştirildi.
Hanönü Belediyesi ile ilçede faaliyet gösteren özel maden şirketince iftar programı düzenlendi. Kapalı spor salonunda düzenlenen program öncesinde çocuklara yönelik palyaço ile Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla vatandaşlar orucunu açtı.
Programa Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye başkanı Metin Yamalı, MHP İl Başkanı Emre Şahin ile vatandaşlar katıldı.
