Hantavirüs Tedirginliği: 4 İtalyan Karantinada

11.05.2026 20:49
Johannesburg'da hantavirüs ile temas eden 4 İtalyan, İtalya'da karantinaya alındı.

Hantavirüs sebebiyle Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde hayatını kaybeden Hollandalı kadınla aynı uçakta seyahat eden 4 İtalyan vatandaşının, memleketlerinde tedbir maksatlı karantinaya alındığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlerde, Hantavirüs vakalarıyla temas etmiş olabilecekleri gerekçesiyle 4 İtalyan'ın, ülkelerine döner dönmez İtalya Sağlık Bakanlığının gözetiminde tedbir maksatlı karantinaya alındığı belirtildi.

Söz konusu 4 kişide de şu ana kadar herhangi bir semptom görülmediği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da hantavirüsle ilgili yönergeler içeren genelge hazırlandığı ve bu yeni virüse ilişkili riskin "düşük" kaldığı kaydedildi.

Bakanlığın Salgın Önleme Dairesi Başkanı Maria Rosaria Campitiello, risk seviyesinin yükselmesi durumunda "yeni bir dizi önlemin devreye sokulacağını ve ihtiyat ilkesine uygun kontrollerin artırılacağını" belirtti.

"Şu anda acil durum yok"

İtalya'daki ilaç şirketleri birliği Farmindustria'nın Başkanı Marcello Cattani de yaptığı açıklamada, Hantavirüs aşısının yapılabileceğini belirterek, "Bu kesinlikle mümkün ancak ihtiyaç duyulmayacağından eminiz, çünkü mevcut durum, bir pandemiye dönüşmeyecek ve şu anda acil durum yok." dedi.

Cattani, her halükarda ortaya çıkabilecek sorunlara çok hızlı yanıtlar verebilecek bilim ve teknolojiye sahip olduklarını, bunu Kovid-19 pandemisi döneminde geliştirilen aşılarda gösterdiklerini kaydetti.

Gemideki hantavirüs vakaları

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket etmişti.

Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan tarihlerinde Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

Santa Elena'ya geldiğinde gemiden 30 kadar yolcunun yanı sıra hayatını kaybeden yolcunun cesedi ile semptom bulunan Hollandalı eşi de ayrılmıştı.

Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2 Mayıs'ta MV Hondius, Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Capo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

Tenerife'den tahliye edilen yolculardan 1 Fransız ve 1 ABD'li de ülkelerine gittiklerinde hantavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

