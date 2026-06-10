Hantavirüs Vaka Sayısı 13, Yeni Ölüm Yok - Son Dakika
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Hantavirüs Vaka Sayısı 13, Yeni Ölüm Yok

10.06.2026 19:26
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DSÖ, hantavirüs vakalarında yeni ölüm olmadığını, toplam vaka sayısının 13 olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2 Mayıs'tan bu yana hantavirüsle ilgili yeni ölüm bildirilmediğini belirtti.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İngiltere hükümetinin, denizaşırı toprakları Tristan da Cunha'da daha önce virüsün yayıldığı "MV Hondius" gemisinde maruz kalma olasılığı bulunan bir kişide doğrulanmış vaka bildirdiğini aktaran Ghebreyesus, "10 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 13 olarak kaldı ve bunlardan 3'ü ölümle sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, 2 Mayıs'tan bu yana yeni ölüm bildirilmediğini belirtti.

DSÖ, Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde belirlenen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarında artış yaşanabileceğini ancak bir salgın riski görülmediğini bildirmişti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hantavirüs Vaka Sayısı 13, Yeni Ölüm Yok - Son Dakika

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