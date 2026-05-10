Hollanda bandıralı gemide hantavirüs alarmı

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisi, İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na geldi.

Yerel saatle 06.00 civarında (TSİ 08.00) limana giriş yapan geminin demirlemesinin ardından yolcuların tahliyesine başlanacak.

İspanya İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının verdiği bilgiye göre, Askeri Acil Müdahale (UCM) birimine bağlı askerlerin kontrolünde gerçekleştirilecek tahliye işleminden önce tüm yolcular ve mürettebat, gemide sağlık kontrolünden geçirilecek.

Hükümet, havalimanına transferin mümkün olduğunca hızlı ve güvenli yapılmasını sağlamak için yolcuların uçakları hazır edilene kadar gemiden ayrılmayacaklarını, ilk 14 İspanyol yolcunun gemiden ineceğini, tüm yolcuların ülkelerine gönderileceğini, transfere dahil tüm personelin "FFP2" tipi yüz maskesi takacağını, yolcu bagajlarının torbalara konulacağını açıkladı.

Adada ister istemez panik yaratan geminin gelmesi nedeniyle 3 İspanyol bakan ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus da Tenerife'de bulunuyor.

Gemide Filipinler'den 38 (hepsi mürettebat), İngiltere'den 23, ABD'den 17, İspanya'dan 14, Hollanda'dan 11, Almanya'dan 8, Fransa ve Ukrayna'dan beşer, Kanada ve Avustralya'dan dörder, Türkiye'den 3, Hindistan, Belçika ve İrlanda'dan ikişer, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Karadağ, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya, Arjantin ile Guatemala'dan birer olmak üzere toplam 147 kişi bulunuyor.

İspanya hükümeti yetkilileri, limandan havalimanına her transferin yaklaşık 10 dakika sürmesinin beklendiğini, uçakların hazır olmadan yolcuların gemiden çıkartılmayacağını ve sivil halkla hiçbir temasın olmayacağını bildirmişti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.