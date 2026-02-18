Afyonkarahisar'da hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 20 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan F.E.Ş'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?