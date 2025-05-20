HARBİN, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde düzenlenen 34. Harbin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Fuarı'na 100'den fazla teknoloji firması katılım sağladı.
Teknoloji firmaları otonom araç sürüşü, ticari uydular ve insansı robotlar gibi son teknoloji ürünlerini sergiledi.
Son Dakika › Güncel › Harbin Fuarı'nda 100+ Teknoloji Firması - Son Dakika
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