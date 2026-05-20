Harem-i İbrahim Camisi'ne Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Harem-i İbrahim Camisi'ne Saldırı

20.05.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Bakanlığı, caminin İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatılmasını kınadı, saldırı olarak nitelendirdi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisinin duvarlarının İsrail bayrağı renkleri ve İbranice sloganlarla aydınlatılmasını kınayarak, bunun caminin kutsallığına yönelik "açık bir saldırı" olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, cami duvarlarının İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılmasının "caminin kutsallığına ve Müslümanların duygularına yönelik açık bir saldırı" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Harem-i İbrahim Camisinin "gayrimüslimlerin hiçbir hakkının bulunmadığı tamamen İslami bir vakıf" olduğu ifade edildi.

Cami içerisindeki İsrail uygulamalarının "geçersiz" olduğu kaydedilen açıklamada, bunların "tarihi özelliklerini değiştirmeye ve silah zoruyla Yahudileştirilmiş yeni bir gerçeklik dayatmaya yönelik tehlikeli girişimler" olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına, İslami kutsal mekanlara yönelik ihlalleri durdurmak için "acil müdahalede bulunma" çağrısı yapılan açıklamada, Filistinliler de Harem-i İbrahim Camisini korumak ve İslami-Arap kimliğini muhafaza etmek amacıyla camide bulunmaya davet edildi.

İnsan hakları aktivisti Arif Cabir, de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün akşam Harem-i İbrahim Camisinin yanında kutlama düzenlediğini söyledi.

İsraillilerin, "1967'de El Halil'in işgal edilmesinin yıl dönümünü kutlamak amacıyla" cami duvarlarını mavi ışıklarla aydınlattığını belirten Cabir, cami avlusunda yüksek sesli müzik yayını yapıldığını aktardı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının aylık raporuna göre, İsrail makamları nisan ayı boyunca Harem-i İbrahim Camisinde ezan okunmasını 91 kez engelledi.

İsrail, 25 Şubat 1994'te fanatik bir Yahudi'nin Harem-i İbrahim Camisinde 29 Filistinliyi öldürdüğü katliamın ardından camiyi yüzde 63 Yahudiler, yüzde 37 Müslümanlar için olmak üzere iki bölüme ayırmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harem-i İbrahim Camisi'ne Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:23
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:34:33. #7.13#
SON DAKİKA: Harem-i İbrahim Camisi'ne Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.