Harezmi Eğitim Modeli Of\'ta Değerlendirildi

Trabzon'un Of ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen "Harezmi Eğitim Modeli" projeleri değerlendirildi.

Of 28 Şubat İlkokulu ile Pınaraltı Ortaokulu'nu ziyaret eden koordinatör Hülya Gürkan ve Burcu Koral, projelerde yer alan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gürkan, okul ziyaretlerinde Harezmi Eğitim Modeli'nin farklı eğitim kademelerindeki kapsayıcılığını gördüklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrencilerin algoritma kurma ve çözüm üretme süreçlerindeki yaratıcılığı dikkat çekici. Akademik derinlik ile teknolojik uygulama arasındaki dengenin başarıyla kurulduğuna şahit olduk. Öğrencilerin çevresindeki sorunları fark eden, bu sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm arayan ve disiplinler arası köprüler kuran birer problem çözücü olarak yetiştiklerini görmek bizleri gelecek adını mutlu etti."

Of Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Canan Çolak Seymen ve Orhan Topal ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Koordinatörü Erol Şahin de ziyaretlerde yer aldı.