Harold ve Mor Tebeşir Filmi Vizyona Girdi

Karapınar'da Orman Haftası etkinliği kapsamında 5 bin çam sediri fidanı dağıtıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla Karapınar Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak 5 bin çam sediri fidanı dağıtıldı. Dağıtılan fidanlar, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle kısa sürede tükendi. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ağaç ekimine olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, belediye olarak düzenli aralıklarla fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.